Carambola in via Da Vinci: “porta pizze” grave, auto danneggiate: soccorsi e indagini

ALGHERO – Non solo rapine, furti, aggressioni e quant’altro, ma anche deflagranti incidenti. Tutto questo, in particolare, durante le ore serali e notturne quando Alghero diventa un deserto con diverse zone, tra l’altro, dove l’illuminazione è poca o insufficiente e i controlli non riescono a coprire tutto il territorio.

Alle ore 22, 00 all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Grazia Deledda, strada già teatro di una miriade di incidenti (e questo anche per l’assenza della circonvallazione) una BMV grigia con a bordo alcuni giovani, secondo quanto riportato dai soccorsi, mentre percorreva l’arteria ha perso il controllo andando a sbattere contro una persona e altri veicoli.

Un ragazzo che stava lavorando come “porta pizze” è stato coinvolto nel terribile incidente venendo colpito e sbalzato dalla sua moto finendo a diversi metri dall’impatto e riportando condizioni molto gravi. A quel punto è partita una carambola in cui sono rimaste danneggiate diverse auto. La corsa della Bmw è finita contro un furgone parcheggiato lungo la strada.

Anche per il forte impatto ricevuto, le persone a bordo della berlina tedesca hanno lasciato l’auto. Sono intervenute subito le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso, ma preoccupano le condizioni del giovane rider investito e portato all’ospedale in ambulanza. Sul posto, oltre ai carabinieri, polizia, anche la Guardia di Finanza, ciò fa pensare ad un possibile precedente inseguimento.