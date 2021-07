Incendi, Rotary Alghero: raccolta fondi

ALGHERO – Il Rotary Club Alghero ha aperto un Conto Corrente dedicato alla raccolta di fondi per aiutare le popolazioni colpite dai recenti incendi in Sardegna. In sinergia con gli altri Rotary Club del territorio verranno individuate le persone e le aziende che hanno necessità di aiuti concreti per l’acquisto di bestiame, fieno e attrezzature da lavoro e quant’altro. Il Rotary Club di Alghero provvederà direttamente all’acquisto di quanto necessario e consegnerà personalmente i beni ai diretti beneficiari al fine di evitare che i fondi raccolti vengano destinati ad altri fini. Si invitano pertanto coloro i quali volessero contribuire, con il loro apporto, all’iniziativa a versare il loro contributo sul C/C dedicato intestato “Rotary Club Alghero pro emergenza incendi Sardegna” con il seguente IBAN: IT27 W061 7584 8930 0000 0742 280 presso Banca Carige fil. Alghero via Sassari, 13 oppure recarsi personalmente presso l’ufficio del tesoriere Nanni Moscatelli sito in via Mazzini 45, mail moscatelli57@virgilio.it