Imprese e formazione, proseguono i seminari camerali

SASSARI – Si è conclusa, la formazione in aula della Prima edizione del Percorso formativo di Assistenza Tecnica alla Creazione e Crescita d’Impresa 2024, organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari.

Il gruppo di partecipanti ha affrontato moduli su temi economico-finanziari oltre a dedicarsi alla gestione economica e finanziaria dell’impresa per poi concentrarsi, durante il sesto modulo, sul reperimento delle fonti di finanziamento con un focus specifico su bandi e strumenti disponibili, attivi o di prossima attivazione.

“La crescita imprenditoriale del nostro territorio rappresenta un elemento imprescindibile su cui proseguiamo ad investire – sostiene il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti- e la crescita passa anche dalla formazione in tema di cultura d’impresa. Con azioni teoriche e pratiche che l’ente camerale sostiene e organizza in tutto il territorio del nord Sardegna con attività in grado di riscuotere ampio interesse tra gli imprenditori ma anche tra coloro i quali hanno voglia di fare impresa.”

Al termine della formazione in aula, ciascun partecipante che ha frequentato con costanza il percorso ha ottenuto un attestato di partecipazione e potendo così prendere parte alla fase laboratoriale successiva.

Con riferimento al grado di maturità dell’idea imprenditoriale, gli aspiranti e neo imprenditori sono pronti per un laboratorio sulla realizzazione di un elevator pitch, che metterà alla prova le loro capacità nel comunicare efficacemente il loro progetto imprenditoriale e sulla stesura di un business plan, attività prettamente tecnico-pratica che sarà in grado di delineare in maniera concreta la loro idea d’impresa.