“Finalmente la Giunta Cacciotto utilizza i 450mila euro per il “Pino Cuccureddu” stanziati dal Centrodestra”

ALGHERO – “Finalmente una buona notizia. Apprendiamo con soddisfazione che la Giunta comunale algherese ha finalmente preso in considerazione l’utilizzo dei 450 mila euro stanziati su nostra richiesta nella precedente legislatura regionale per la riqualificazione del campo comunale “Pino Cuccureddu” di Maria Pia”. Finanziamento che qualche ignaro consigliere di maggioranza attribuisce alla Giunta Cacciotto. Gli esponenti di Forza Italia e Lega Marco Tedde e Michele Pais così commentano l’annuncio dell’Amministrazione relativo alla progettazione delle nuove tribune, delle torri faro, della nuova recinzione e della manutenzione del campo in erba sintetica della struttura sportiva. Opere indispensabili per renderla idonea al raggiungimento degli ambiziosi obbiettivi che si pone l’Alghero Calcio. “Ora l’Amministrazione cittadina dovrà attivarsi per progettare in concreto le opere da eseguire e recuperare le altre risorse che si rendono necessarie. Oltreché concludere i lavori in tempi rapidi. Sarà nostra cura seguire passo passo l’ter procedimentale che auspichiamo scevro da annunci futili e infarcito di concretezza amministrativa -chiudono Tedde e Pais”