Basket serie B/F, vittoria per la Mercede

ALGHERO – Tre su tre, anche una buona Elmas si arrende alla Mercede. Il I quarto, giocato punto a punto, inizia con una serie di folate offensive dell’Elmas, che si porta in vantaggio per 6-2, però le padrone di casa, guidate da Derekyuvlieva rientrano pian piano fino al 19-12 10mo.

Nel II quarto (30-14 il parziale) la Mercede guidata da Murgia SILANOS e Derekyuvlieva allunga prepotentemente fino al 49-26 al 20mo.

III quarto (19-13) ancora favorevole alla Mercede, le solite Murgia e Derekyuvlieva oltre a Coni continuano a macinare punti, rispondendo a Mura Cancellu e Dell’Omodrame. Punteggio fissato sul 68-39 al 30mo.

Il IV ed ultimo periodo (17-9) è giocato a viso aperto da entrambe le formazioni, a metà quarto esordio in serie B per Giorgia Malfitano, classe 2009, che mette a referto anche una tripla. Punteggio finale 85-48, terza vittoria e percorso netto per la squadra catalana.

<< Abbiamo disputato una buona partita, siamo partite un po' contratte, ma già da metà primo quarto la squadra si è ricompattata e ha ripreso a giocare bene - dichiara Francesco De Rosa- dobbiamo continuare a lavorare per migliorare l'amalgama e la condizione fisica, perché quando corriamo e difendiamo forte per 40' possiamo mettere in difficoltà parecchie squadre. Nel prossimo week end ci attende Selargius, un'ottima squadra che sarà per noi un bel banco di prova >>.

Finale: 85 – 48

Parziali: 19-12, 30-14, 19-13, 17-9.

MERCEDE: Malfitano 3 Sini, D. Gallucci 3, F.Galluccio 13 Derekyuvlieva 26, Coni 13, Cavallero 4, Bebbu, SILANOS 4, Moro 2, Murgia 17.

Coach: Manuela Monticelli

ELMAS: Mura 13, E. Cancellu 13, Tronci, Contini 10, Boi, Piras, Pitzalis 4, Cerullo 4, Dell’Omodrame 2, Cancellu G. 2

Coach: Stefano Schirru

Anche il settore giovanile ha portato due vittorie nel fine settimana, sabato le Under 15 hanno sconfitto le pari età dell’Helion Oliena, mente domenica mattina le Under 17 hanno sconfitto 99-63 Su Planu.