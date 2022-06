Il Tennis Club Alghero promosso in Serie C

ALGHERO – Grande prestazione del Tc Alghero, che sul green set di casa batte 5-1 il Ct Decimomannu nei playoff promozione di Serie D1 e viene promosso nel campionato di Serie C 2023, massimo torneo regionale a squadre.

I ragazzi algheresi, guidati da capitan Francesco Ruiu, hanno chiuso i singolari in vantaggio per 3-1, grazie ai successi di Andrea Oronti (6-2, 6-0 su Francesco Carta), Nicola Oronti (6-4, 6-2 su Alberto Di Martino) e Alessandro Ivaldi (7-5, 4-6, 6-4 su Francesco Spada), che hanno reso meno amara la sconfitta allo sprint di Giorgio Alias (6-2, 4-6, 7-6 contro Michele Solinas). Poi, il Tc Alghero ha chiuso i conti aggiudicandosi al matchtiebreak entrambi i doppi in programma, con Alias/Ruiu (6-7, 7-3, 10-7 su Solinas e capitan Ugo Atzeni) e con Oronti/Oronti (6-2, 4-6, 10-3 su Carta/Di Martino).