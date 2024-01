“Il successo del Cap d’Any grazie alla collaborazione di tutti”

ALGHERO – “Si abbassa il sipario su queste festività che si concluderanno con gli eventi programmati per la Befana ,e con gli artisti Algheresi nel fine settimana di Enzo Favata , Raimondo Dore e Franca Masu .

E’ banale dirlo, ma mai come in questa occasione la collaborazione nella realizzazione di una serie di eventi tanto importanti per la città ha prodotto un risultato straordinario.

Il successo del Capodanno 2024 ha confermato (ove ve ne fosse bisogno) la vocazione turistica della città di Alghero, la sua attrattività e il suo inesauribile fascino.

L’iniziativa, è stata voluta fortemente dal Sindaco Mario Conoci, il quale ha proposto la scelta della rock star Luciano Ligabue per dare lustro al Capodanno algherese.

Il CdA della Fondazione Alghero, dunque con il delegato agli eventi e vice presidente Pier Paolo Carta, ha dato corso all’indicazione dell’Amministrazione, coinvolgendo, nell’ambito di un rapporto ormai consolidato nel tempo, la società Shining Production, che ha ampliato l’iniziativa proponendo ulteriormente gli eventi del 29 e 30 dicembre.

L’importanza delle serata ha convinto l’organizzazione a confermare l’utilizzò della location di Piazzale della Pace, secondo una felice intuizione maturata lo scorso anno da Pier Paolo Carta, che ha consentito il corretto svolgimento delle diverse manifestazioni.

L’azione sinergica tra il Sindaco di Alghero e la Giunta Regionale , e il presidente del Consiglio Regionale ha consentito a Fondazione Alghero di disporre delle essenziali risorse finanziarie per celebrare nel modo migliore il CAP D’ANY DE L’ALGUER.

Un risultato quindi che appartiene a tutta la città a partire dai dipendenti della Fondazione Alghero, alle Forze di Polizia, alle associazioni di soccorso agli addetti alla sicurezza coordinati dal .Dott. Antonio Rubattu e ai semplici cittadini e a tutte le attività private di Alghero, che hanno ancora una volta operato utilmente alla riuscita del Capodanno. Sorprende che non si capisca l’importanza di riconoscere a ciascuno i propri meriti e si cerchi maldestramente e immeritatamente di attribuirsi pubblicamente meriti che non si hanno”.

Riformatori Sardi Alghero

ps: da aggiungere anche gli operatori della comunicazione e della stampa locale e non (ndr).