Il Red Valley fa il botto: a Olbia anche la superstar Elodie

OLBIA – Dopo i principali annunci della manifestazione più attesa dell’estate, gli organizzatori svelano l’ultimo importante nome che salirà sul palco del Red Valley Festival – powered by Amazon Music: Elodie, sul palcoil 15 agosto. La cantante italiana si aggiunge agli altri artisti protagonisti già in line-up (da Lazza ai Black Eyed Peas, passando per Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Articolo 31, Paul Kalkbrenner e tanti altri).

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare quindi la nuova regina del pop italiano, che torna sul palco per la sua unica data estiva ricca di performance danzanti e hit da capogiro: Elodie si esibirà al martedì 15 agosto 2023 durante la quarta serata della manifestazione, in programma presso l’area concerti dell’Olbia Arena.

Ecco la line-up del festival. 12 agosto: Lazza, Guè, Emis Killa, Geolier, Paky, Rose Villain. 13 agosto: Pinguini tattici nucleari, Ernia, Madame, Shari. 14 agosto: Black eyed peas, Sfera ebbasta, Alok, Mara Sattei. 15 Agosto: Articolo 31, Elodie, Paul Kalbrenner, Tananai, Naska, Hu, Wlady.