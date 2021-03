Il Pd Alghero lancia Decidim l’Alguer

ALGHERO – “Come molte altre realtà, forse più di altre, Alghero vive oggi un momento di apatia, distacco dalla politica, dal desiderio di un futuro diverso. La pandemia ha segnato tutte e tutti,

soprattutto le persone più giovani e quelle fragili”. Cosi il Pd di Alghero che lancia una nuova iniziativa per riavvicinare le persone alla politica attiva.

“Un’attività amministrativa appiattita sull’ordinario a causa di una maggioranza in perenne

crisi non ci permette oggi di disegnare insieme un domani migliore. Ma tante e tanti lo

desiderano. E spesso sono esclusi ed escluse dal dire la propria. Il Partito Democratico di Alghero vuole dare la possibilità a queste persone di ritrovarsi insieme in un percorso di incontro, comprensione dei problemi, decisione. Un processo partecipativo vero nel quale soprattutto chi non ha avuto voce in capitolo la avrà. In maniera informata e consapevole. Il PD di Alghero metterà a disposizione di queste persone le migliori risorse e tutte le

testimonianze necessarie per capire cosa sta accadendo e come possiamo insieme essere

protagonisti e protagoniste del nostro futuro. Il progetto prevede incontri di

approfondimento dei pro e dei contro delle side che attendono la nostra città, di

discussione organizzata e facilitata, ino ad arrivare all’elaborazione condivisa di un

documento progettuale”.

“Il risultato di questo percorso sarà la base per il programma di rilancio della città nel

post-pandemia che il partito progressista intende portare al governo della nostra città alla

prossima tornata elettorale. Un programma di tutte e tutti, di cui si potrà veriicare

collettivamente l’avanzamento, da integrare progressivamente con lo stesso metodo.

E’ con questo obiettivo di rifondazione del modo di fare politica nella nostra città che il Pd

avvia il progetto Decidim L’Alguer, richiamando nel titolo e nelle metodologie Decidim

Barcelona, il progetto che da qualche tempo opera in Catalogna che ne rappresenta la

matrice e l’ispirazione”.

“Un progetto, Decidim L’Alguer, aperto a tutte le forze del progressismo, riformismo e

civismo presenti in città, che nasce oggi all’opposizione ma che diventerà metodo di

governo quando il il centrosinistra tornerà ad amministrare Alghero”.