Vaccini, il deputato Deidda sostiene Mulas e Fdi Alghero

ALGHERO – “La mia solidarietà al nostro Consigliere comunale di Fdi Christian Mulas per gli insulti e le incredibili accuse del consigliere regionale dei 5 Stelle Desiré Manca a cui, chiedo aiuto ai miei stessi colleghi parlamentari sardi dei 5 Stelle, è sfuggito quanto detto dal Ministro Speranza qualche giorno fa alla Camera e al Senato, con un appello a non polemizzare in nessun modo sulla campagna Vaccinale”. Cosi Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia riguardo la polemica sulla distribuzione dei vaccini. Intervento che, oltre dare sostegno al capogruppo algherese Mulas, palesa evidentemente anche il supporto nei confronti della guida, nella città catalana, del partito di Giorgia Meloni.

“Ogni volta il consigliere regionale Manca non trova meglio da fare che buttare fango e provocare ma in questo caso sbaglia proprio argomento e l’invito arriva proprio dal Ministro del suo Governo e ha proprio precisato anche alle opposizioni nei Governi regionali” continua Deidda. Ci sarà modo più avanti di controllare come sta andando la campagna sui Vaccini, a partire dalle forniture, ma il Consigliere Manca si ricordi che appartiene ad un movimento che ha parlamentari e Ministri con chiare responsabilità di Governo, proprio sui Vaccini e sulla campagna vaccinale”, conclude il deputato