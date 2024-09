Il Cafè Latino di Alghero tra i migliori bar d’Italia, Daga: “Grazie a tutti i collaboratori, premio alla qualità”

ALGHERO – Traguardo importante quello della guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, che arriva alla sua venticinquesima edizione. Nozze d’argento per l’unica mappa nazionale che fotografa le migliori insegne della Penisola, in un viaggio accompagnato, fin dagli esordi, dallo storico partner illy.

Bar d’Italia 2025. I numeri e i premi. La guida quest’anno raccoglie 1110 insegne, valutandole in Chicchi e Tazzine: i chicchi vanno a giudicare la qualità del caffè (inteso come bevanda), dalla selezione all’estrazione al servizio, mentre le tazzine sintetizzano il giudizio complessivo sul locale (qualità e varietà dell’offerta, servizio, ambiente).

Il migliore di Alghero, e di fatto anche Sassari, visto che il “capoluogo”, non ha alcuna attività premiata dal magazine di enogastronomia, è il Cafè Latino. Storico bar, e non solo, nato nel 1989, incastonato come una gemma sui bastioni del centro storico che si affacciano da una parte sul porto e dall’altra nella piazzetta antistante la Cattedrale: il cuore dell’Alguer Vella.

Con una tazzina e un chicco il locale ideato e creato dal mitico imprenditore Giovanni Daga, fautore anche dall’altro eccellente luogo di riferimento della Riviera del Corallo ovvero il ristorante “La Pergola”, è stato portato avanti e attualizzato dai figli, altrettanto bravi imprenditori, Roberto, Stefano ed Enrico (attuale assessore comunale) che commenta così: “Il Cafè Latino di Alghero è tra i 18 migliori bar in Sardegna e tra le eccellenze assolute in Italia, dedico questo prestigioso riconoscimento a tutti i nostri collaboratori che ogni giorno fanno si che il nostro locale sia un luogo capace di offrire a chi lo frequenta un’esperienza di qualità, così come merita la nostra amatissima Alghero”, chiude Daga. Da segnalare che in Sardegna il più premiato è stato l’Antico Cafè di Cagliari.