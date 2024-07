Igiene e Decoro, chiesto più impegno a bar e ristoranti

ALGHERO – Garantire alla città il decoro che merita, assicurare la massima pulizia e migliorare l’igiene pubblica; sopperire ad eventuali carenze del servizio e facilitare la piena e fattiva collaborazione tra imprese private e società che gestisce l’igiene pubblica, così da presentare una città sempre più bella, accogliente e pulita. Con questo intento l’Amministrazione comunale incentiva tutti i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande proprietari di ecobox sulle pubbliche piazze ad un rinnovato impegno, nel tentativo di limitare al massimo le criticità riscontrate, nel pieno rispetto di tutti i residenti e degli stessi turisti che in questi mesi affollano la Riviera del Corallo. Il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore all’Ambiente e Igiene Urbana, Raniero Selva, scrivono a tutti i bar e ristoranti, rilanciando l’impegno comune al rispetto di regole e buone prassi, ricordando loro diritti e doveri contenuti nei regolamenti comunali vigenti. Nel contempo l’Assessore ha incontrato i vertici dell’azienda che ad Alghero gestisce l’appalto di nettezza urbana, affinché il servizio venga svolto con tempistiche e modalità ottimali su tutti i quartieri cittadini, come sui litorali di loro competenza. In caso di segnalazioni, disservizi o semplicemente per avere chiarimenti sul servizio è sempre possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Alghero, tramite l’App Municipium o alla mail ambiente.ecologia@comune.alghero.ss.it.