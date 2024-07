Parco di Porto Conte, ritornano i “Sentieri Musicali” tra sport e natura

ALGHERO – Sport, musica e natura si incontrano in una delle location più famose e amate della Sardegna: l’area di Punta Giglio. Un appuntamento che coniuga il piacere del nordic walking e del walking attivo in natura e la musica. Una risalita a piedi immersi nel complesso forestale di Punta Giglio percorrendo sentieri fino a conche e prati, dove la musica dialoga con il paesaggio e gioca con l’eco. “Sentieri Musicali”, per la stagione in corso, prevede due appuntamenti: 2 agosto e il successivo l’8 settembre 2024. L’appuntamento del 2 agosto e’ programmato. Come detto, in una location d’eccezione ovvero complesso forestale di Punta Giglio. I partecipanti possono scegliere tra la formula passeggiata e la formula nordic walking con i bastoncini professionali adatti alla disciplina. Il contenitore prevede una camminata sportiva non competitiva attraverso vari itinerari naturalistici, variabili per chilometraggio e difficoltà.

L’evento prevede una camminata partendo dal punto di accesso dell’area di Punta Giglio di Via Porto Conte. La camminata si snoderà lungo il sentiero principale del complesso forestale di Punta Giglio. Il programma prevede alle 18:40 il ritrovo in via Porto Conte all’ingresso del complesso Forestale di Punta Giglio a seguire, alle ore 19:00, la partenza verso i sentieri di Punta Giglio. Mentre nella postazione ex-militare della “Batteria SR413” ci sarà l’esibizione del violinista Mauro Scassellati e poi alle 20:30, nella terrazza esterna del complesso “Rifugio di Mare”, il maestro Mauro Uselli inizierà il concerto per flauto, un raga classico di musica indostana e aperitivo e, per chiudere, alle 21:30 la discesa verso la zona di partenza con sentiero illuminato. In alternativa per il rientro al punto di partenza è possibile prenotare il servizio navetta con l’auto elettrica, indicandolo nelle note in fase di acquisto evento. Il servizio è di competenza di Rifugio di Mare. Inoltre è possibile inoltre prenotare il menù cena presso il Rifugio di Mare. Il contatto per il bus navetta di ritorno e il menù degustazione a cena è il 371 420 2359. Per maggiori informazioni 345 3699311 – 3479204197. Link di acquisto: https://www.meetsardinia.it/naturalmente-in-riviera-2024/