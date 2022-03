Guè, riaprono le prenotazioni. Madame, biglietti in vendita

ALGHERO – Riaprono ad Alghero le prenotazioni per Guè. In linea con quanto previsto dalla nuova normativa anti-Covid 19, aumenta la capienza per assistere al primo grande evento dell’estate 2022 in Riviera del Corallo. Riaprono così le prenotazioni per il concerto di Gué, che inaugura il G Capitale Tour 2022 proprio da Alghero, col grande evento in programma il 18 giugno nella banchina del porto turistico. È possibile prenotare e acquistare il titolo di accesso all’evento al costo di 2 euro sul circuito , comprensivi di diritti di prevendita e commissione di transazione. Il corrispettivo richiesto per partecipare al concerto sarà utilizzato per la copertura degli oneri di gestione della sicurezza e garantisce un posto in piedi non assegnato. L’apertura dei cancelli è programmata per le ore 20 (inizio concerto ore 21.30) e il titolo di accesso sarà verificato all’ingresso dei varchi, tramite scansione del QR. In linea con quanto previsto dalla nuova normativa anti-Covid 19, aumenta la capienza per assistere al primo grande evento dell’estate 2022 in Riviera del Corallo. Riaprono così le prenotazioni perÈ possibile prenotare e acquistare il titolo di accesso all’evento al costo di 2 euro sul circuito https://bit.ly/Gue_ Alghero_Accessi L’apertura dei cancelli è programmata per le ore 20 (inizio concerto ore 21.30) e il titolo di accesso sarà verificato all’ingresso dei varchi, tramite scansione del QR.

Madame in tour ad Alghero, biglietti disponibili. In vendita sul circuito TicketOne (https://bit.ly/3qtfdNa) i biglietti per partecipare il 10 agosto all’atteso concerto all’Anfiteatro Maria Pia di Alghero, unica tappa in Sardegna: 25 euro, posto unico in parterre. Il “Madame in Tour” sarà l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato Doppio Disco di Platino pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17”.