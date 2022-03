Aerei, la Lega bacchetta Mario Bruno

ALGHERO – “Vogliamo confortare il consigliere Bruno e comunicargli che la continuità aerea è garantita grazie a un bando ponte, che consentirà dal 14 maggio di volare da e per Milano e Roma. L’interesse da parte dei vettori c’è e a breve tutto sarà a posto. La stagione turistica è alle porte e non troverà la Sardegna isolata”. Cosi Angelo Cubeddu commissario cittadino ad Alghero della Lega replica al consigliere comunale della lista Per Alghero, già sindaco, Mario Bruno sul problema della Continuità Territoriale.

“Inoltre a settembre partirà il bando con le nuove direttive europee che durerà 2 anni, fino al 2025. Risposte, dati, fatti. Ci meraviglia poi che l’ex sindaco Bruno parli di trasporti

dopo che durante la sua legislatura i suoi colleghi di partito regionali si fecero scappare l’hub Ryanair ad Alghero. Ricordiamo tutti i viaggi senza successo suoi e di Deiana tra il ministero e Dublino”.