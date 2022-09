Guardia di Finanza, cambio sl vertice regionale. Incontro con Pais

CAGLIARI – Questa sera ho incontrato il comandante regionale della Guardia di Finanza Generale di divisione Gioacchino Angeloni, che lascia lIsola al termine del suo periodo di comando, ed il suo successore Claudio Bolognese, Generale di brigata, proveniente da Ancona.

La Guardia di Finanza in questo particolare momento storico ha acquisito una rilevanza ancora maggiore per la complessa fase di transizione economica e sociale che la Regione sta vivendo. Credo fermamente nell’azione di prevenzione sempre più incisiva che la Guardia di Finanza può svolgere nella società, sia come presidio di legalità che come riferimento civile di una etica pubblica fondata sul rispetto della legge.

Ringrazio di cuore il generale Angeloni per il legame che si è consolidato con la Sardegna sul piano professionale e personale, ma anche dal punto di vista umano e delle relazioni con l’intero tessuto sociale sardo.