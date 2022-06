Grossa esplosione davanti ad un ristorante ad Alghero

ALGHERO – Grosso petardo simile ad una bomba carta è stato fatto esplodere davanti al ristorante La Barcaccia sul lungomare Dante. L’ennesimo grave episodio è avvenuto alle prime ore del mattino di martedì scorso. Il boato è stato udito in tutto tra il centro storico e la zona sud di Alghero. Non sono ancora chiare le motivazioni ovvero se si tratta di un gesto vandalico, comunque grave, o di un atto intimidatorio. In entrambi i casi, visto quanto accaduto anche nelle scorse settimane, siamo davanti ad una situazione che resta molto delicata e preoccupante.