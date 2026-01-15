Giro di Sardegna, esultano Di Nolfo e Colledanchise: “Grande vetrina per Alghero”

ALGHERO – Ritorna il ciclismo nazionale nell’Isola. Con il “Giro di Sardegna” che si apre a Castelsardo e chiude ad Olbia. Passaggio anche ad Alghero, città che vide la storica partenza del 100esimo Giro d’Italia. Sul ritorno di una gara delle due ruote, ci sono i commenti entusiasti del consigliere regionale Valdo di Nolfo e del consigliere comunale Marco Colledanchise.

“Manifestazioni di questo livello – commenta Di Nolfo – rappresentano una straordinaria opportunità per valorizzare e dare visibilità ai territori, rafforzare il legame tra sport e turismo e generare ricadute economiche e occupazionali concrete. In questo quadro, aree strategiche come il nord ovest della Sardegna e la città di Alghero, già punto di riferimento nel Mediterraneo per l’accoglienza e i collegamenti, possono contribuire in modo significativo alla riuscita complessiva dell’evento e alla sua capacità di promuovere l’Isola nel mondo».

“Una vetrina importante anche dal punto di vista mediatico: «La diretta nazionale sulla Rai della prima tappa partirà proprio da Alghero dando grande visibilità a tutto il territorio della Riviera del Corallo. In questi giorni sono arrivate tantissime richieste di media partnership da tutto il mondo a dimostrazione della grande rilevanza mediatica del Giro e della riconosciuta caratura dell’evento per appassionati e addetti ai lavori”.

“Questo evento dimostra cosa significa fare politica con competenza, visione e capacità di programmare – dichiara Marco Colledanchise, consigliere comunale di Alghero –. Il Giro della Sardegna è il segno concreto di un modo di amministrare che non si ferma agli annunci, ma costruisce opportunità reali per i territori, soprattutto in bassa stagione”.