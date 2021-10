Giovedi Commissione sull’ex-Cotonificio

ALGHERO – La Commissione consiliare III è convocata presso l’ex Cotonificio di via Marconi, per un sopralluogo dedicata alla verifica dello stato di attuazione dei lavori di riqualificazione del sito. La Commissione convocata dalla Presidente Monica Pulina si recerà nel cantiere giovedì 8 ottobre alle ore 11:00. Alla presenza dell’Assessore alle opere pubbliche Antonello Peru, verrà illustrato sul posto lo stato di avanzamento dei lavori iniziati ad aprile che prevedono un investimento di 3,2 milioni di euro. “Il futuro dell’ex fabbrica prevede con un progetto di grande qualità di recuperare e rifunzionalizzare l’intero complesso, attualmente in stato di abbandono pressoché totale. Entro la fine del 2022 l’opera potrà essere consegnata alla comunità. Il complesso, totalmente ristrutturato, diventerà un vero e proprio polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago, nuova impresa. L’area dispone inoltre di uno spazio verde di oltre 1000 mq da utilizzare come parco urbano”, cosi dall’Amministrazione.