“Giovane aggredito, è allarme disagio sociale ad Alghero”

ALGHERO – “L’episodio avvenuto nei giorni scorsi ad Alghero il brutale pestaggio di un giovane, attirato sotto casa con una banale scusa per poi essere aggredito da un branco non può e non deve essere minimizzato. Non è un litigio tra coetanei. Non è uno sfogo momentaneo. È un gesto da veri criminali.

Secondo la ricostruzione fornita dalla madre, il ragazzo si trovava nella sua abitazione quando ha ricevuto la telefonata di un conoscente che lo invitava a scendere per fumare una sigaretta. Un invito solo in apparenza innocuo, che si è trasformato in una trappola premeditata. Un’aggressione grave, che scuote la comunità e impone una riflessione immediata e attenta.

Di fronte a veri e propri fenomeni di devianza e di violenza giovanile che si manifestano nella nostra città, come purtroppo accade in tante altre, è necessario intervenire e prevenire subito, dichiara Christian Mulas, consigliere comunale, presidente della Commissione consiliare alla Sanità ed educatore professionale esperto di devianze giovanili. È urgente aprire un confronto che coinvolga l’intera città, dalle famiglie alle scuole, dai servizi sociali alle istituzioni, per definire strategie efficaci di contrasto e prevenzione. Parliamo di una minoranza di giovani, ma in grado di generare problemi seri e profondi per la nostra comunità.

Mulas ricorda inoltre che è già stata avanzata una proposta politica concreta: nell’avanzo di bilancio dell’amministrazione sono previsti 60 mila euro destinati a un progetto specifico sulle devianze giovanili, in particolare per l’attivazione della figura dell’educatore di strada una figura importante, una presenza competente e continuativa nei luoghi frequentati dai giovani più a rischio.

Non possiamo aspettare che episodi come questo si ripetano. Serve un patto educativo cittadino, serve responsabilità collettiva, serve presenza sul territorio. Abbiamo il dovere di ascoltare I giovani”.

Christian Mulas, presidente della commissione sanità del Comune di Alghero