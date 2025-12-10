“Entrate, smentita la retorica della Todde: grande attenzione dal Governo Meloni”

ROMA, 9 DICEMBRE 2025. “Il via libera all’accordo sulla vertenza entrate sgombra il campo definitivamente dalle retorica del Governo distratto verso la Sardegna.” Così Ugo Cappellacci, deputato e presidente della commissione Affari Sociali della Camera commenta l’intesa raggiunta tra la Regione e il Governo. “La nostra isola ha bisogno di una leale collaborazione istituzionale, che è la via maestra par raggiungere risultati ambiziosi senza rinunce e senza praticare l’autonomismo intermittente a seconda della corrispondenza tra le maggioranze e le minoranze che si alternano a Cagliari e a Roma”.