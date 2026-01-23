Giornata della prevenzione veterinaria, convegno della Asl di Sassari

SASSARI – Quest’anno per la prima volta si celebra la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, istituita con la Legge 1 aprile 2025, n. 49, e per questa occasione la Asl n. 1 ha organizzato il convegno

“Guardiamo al futuro: il ruolo dei servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione

veterinaria”, in programma giovedì 29 gennaio nell’Aula Magna dell’Università di Sassari.

“La Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria ci ricorda che la salute è un bene indivisibile,

e che la prevenzione è la chiave per un futuro più sano, più sicuro e più sostenibile per tutti perché

vale il moto “prevenire è meglio che curare”. Dietro tutto questo c’è l’impegno quotidiano di tanti

medici veterinari, del Dipartimento di Prevenzione veterinaria, che lavorano per prevenire le

malattie, migliorare la qualità della vita degli animali e garantire la sicurezza dei cittadini attraverso

controlli ufficiali lungo tutta la filiera”, spiega Flavio Sensi, direttore generale della Asl di Sassari.

“La Giornata punta inoltra a trasmettere alla cittadinanza un messaggio di responsabilità condivisa,

per promuovere comportamenti virtuosi e costruire insieme una cultura della prevenzione”, aggiunge

Francesco Sgarangella, direttore del Dipartimento di prevenzione veterinaria del Nord Sardegna.

La medicina veterinaria non si occupa solo del benessere degli animali da compagnia o da reddito, ma

anche della prevenzione e del controllo delle malattie infettive, incluse quelle a carattere zoonotico,

trasmissibili dagli animali all’uomo, nel garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale, nel

tutelare il benessere degli animali e contribuire alla protezione dell’ambiente. Un’attività spesso poco

visibile e poco conosciuta, ma essenziale per garantire e tutelare la salute e la sicurezza di tutti i

cittadini.

Durante la giornata, che può contare sul patrocinio dell’Università degli Studi di Sassari, si discuterà

di “qualità dei controlli ufficiali”. del “regime sanzionatorio in materia igienico-sanitario”, di

“sicurezza alimentare nella filiera dei prodotti di origine animale”, di “sicurezza alimentare nella

produzione primaria e nel benessere animale”, di “prevenzione delle malattie infettive, delle zoonosi,

ed esperienze pratiche di gestione di emergenze epidemiche”, ma anche di “lotta al randagismo e

gestione degli animali da compagnia” e del ruolo del Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica

(Sivemp) nella tutela del dipendente pubblico.

Durante la giornata verrà inoltre consegnato un riconoscimento al Servizio di sanità animale e

anagrafi zootecniche della Asl di Sassari per il lavoro svolto nell’eradicazione nella peste suina

africana. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 gennaio 2026, con inizio dei lavori alle ore 10.30, nell’aula Magna dell’Università degli studi di Sassari.