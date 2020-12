Gaxa nel team di aziende supporter del Cagliari Calcio

CAGLIARI – Gaxa, il principale operatore della Sardegna nella vendita di gas ha siglato un accordo di sponsorizzazione con il Cagliari Calcio, storica squadra di serie A e unica in Regione ad aver militato nel massimo campionato italiano. I due marchi, accomunati dal profondo legame con il territorio, sono già scesi in campo assieme in occasione del match di serie A disputato domenica scorsa 29 novembre. Gaxa, infatti, in qualità di sponsor “premium” sarà una presenza costante attorno al terreno di gioco della Sardegna Arena. Attenzione al territorio, spirito di squadra, passione ed energia sono i principi alla base della partnership. Il sodalizio nasce dall’indissolubile legame con l’isola che accomuna il primo venditore

regionale di gas, il cui progetto è di rendere accessibile agli abitanti una risorsa preziosa come il metano, e la squadra rossoblu che, da un secolo, è ambasciatrice della Sardegna nel mondo.



“Sono estremamente felice di poter annunciare questa importante partnership – ha commentato l’Amministratore Delegato di Gaxa, Stefano Mereu – la prima per una società giovane come la nostra. Stiamo lavorando a un progetto destinato a portare in Sardegna i vantaggi dell’energia pulita del metano. Per questo, legarci a un brand storico come il Cagliari Calcio ci consente di affermare ancora di più la nostra presenza e vicinanza al territorio. Abbiamo entusiasmo, passione e grinta e sono sicuro che insieme al Cagliari riusciremo a raggiungere importanti traguardi”.