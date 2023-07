Galerucella dell’Olmo, insetto infestante: trattamenti in città

ALGHERO – Hanno preso il via da qualche giorno ad Alghero i trattamenti periodici contro la Galerucella dell’Olmo Si tratta di un insetto che, pur non minando l’incolumità della pianta la indebolisce, ne altera l’aspetto e fatto ancor più fastidioso, riversa sul terreno, nei marciapiedi, sulle auto in sosta e sui passanti larve ed insetti.

Le operazioni per contenere la diffusione dell’insetto saranno svolti quotidianamente tra le ore 3.30 e le 8.30 e interesseranno tutte le vie su cui insistono piante di olmo. Già interessate dalle squadre di operai specializzati le vie Sassari e XX Settembre, Piazza Sant’Erasmo, i Bastioni Cristoforo Colombo e la via Vittorio Emanuele. Da Mercoledì 19 luglio sarà il turno di via Giovanni XXIII e via La Marmora per poi proseguire giovedì 20 luglio a Fertilia nel Lungomare Rovigno e nelle vie De Gasperi e Matteotti. Gli interventi termineranno nella giornata di venerdì 21 luglio nel quartiere della Pietraia, in particolare nella “Piazza del Mercato” e in via Pisa.

“Si tratta di un intervento curativo contro l’infestazione in atto ed è mirato all’interruzione dello stadio larvale della seconda generazione. Gli effetti di questo trattamento varranno anche per il prossimo anno – sottolinea l’Assessore alle Opere Pubbliche e Manutenzioni Avv. Antonello Peru – e scongiuriamo la presenza delle larve, i cui effetti si manifestano dopo 3 o 4 giorni dal trattamento e, se necessario, per i casi di recidiva, effettueremo un ulteriore intervento mirato”.