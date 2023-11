Furti ad Alghero, denunciato un 30enne

ALGHERO – Nei giorni scorsi, i carabinieri del Comando Compagnia di Alghero hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari un ragazzo algherese, di anni 30, per il reato di ricettazione. La complessa attività d’indagine, scaturita a seguito delle numerose denunce presentate nel corso della passata stagione estiva in ordine a diversi furti messi a segno nelle località marittime ai danni dei turisti, ha consentito di accertare che l’uomo, identificato mediante la visione di sistemi di videosorveglianza, dopo essersi impossessato delle carte di debito e credito delle persone, prelevava modeste quantità di denaro dagli sportelli ATM o acquistava presso bar/tabacchi sigarette e gratta e vinci.

Dopo aver raccolto chiari indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, i carabinieri hanno eseguito il decreto di perquisizione domiciliare, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, che ha permesso di rinvenire diversi oggetti di dubbia provenienza tra i quali: telefoni cellulari, borse e occhiali da sole griffati, monili in oro e in argento. Il materiale rinvenuto, custodito all’interno dell’abitazione del denunciato, è stato repertato e sequestrato dai militari operanti. Tra la refurtiva è emerso anche un anello in oro bianco e diamanti asportato da una gioielleria locale e alcuni oggetti sottratti ad una turista svizzera che aveva richiesto l’intervento dei militari dell’Arma.

Ulteriori ed imminenti accertamenti verranno eseguiti dai Carabinieri del Comando Compagnia di Alghero con l’unico obiettivo di restituire agli aventi diritto gli oggetti di vario tipo che per

genere ed entità potrebbero essere riconducibili a quelli sottratti ai turisti nel periodo estivo. Questa pronta e celere risposta dei carabinieri e l’aumento delle loro molteplici attività di controllo del territorio, consentiranno di prevenire potenziali azioni di furto, con il preciso obiettivo di incrementare il livello di sicurezza e di vicinanza ai cittadini, raccogliendo in maniera sempre più efficace le loro richieste di aiuto ed intervento.