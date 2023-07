Fratelli d’Italia Sassari verso le elezioni, gazebo e tesseramento

SASSARI- Fratelli d’Italia continua a crescere anche in città e organizza un appuntamento pubblico per il tesseramento 2023 in Piazza d’Italia mercoledì 26 luglio dalle 18:30 alle 20:30. “In questi anni il nostro partito ha dimostrato serietà nelle proposte politiche – dichiara il Coordinatore cittadino di FDI Luca Babudieri – attraverso una serie di iniziative e soluzioni portate a termine, grazie ad un lavoro fatto da dirigenti, militanti e tanti cittadini. Ed è proprio per rispondere alle numerose richieste di adesione che abbiamo deciso di organizzare una raccolta di sottoscrizioni prima della pausa estiva. La crescita economica e sociale del territorio sassarese, la tutela del diritto-dovere al lavoro anche attraverso nuove forme di partecipazione e la difesa delle fasce più deboli della nostra popolazione rappresentano per Fratelli d’Italia le priorità da perseguire”.

“Aspettiamo quindi presso il nostro gazebo, tanti sassaresi che vorranno dare il proprio contributo di idee, di proposte e di sostegno ad un partito che dimostra ogni giorno di più la vicinanza verso i cittadini. Per noi – conclude Babudieri – la politica è soprattutto partecipazione attiva e concretezza istituzionale, così come sta dimostrando il Presidente Giorgia Meloni nell’azione di governo della nostra Nazione”.