Fratelli d’Italia Alghero: “No alla speculazione energetica ad Alghero, ora discutiamo Pratobello”

ALGHERO — Fratelli d’Italia ha ribadito, attraverso il suo capogruppo in Consiglio Comunale, un secco no al tentativo di speculazione energetica sul territorio di Alghero: “Alghero non ha aree idonee per installare grandi impianti eolici o fotovoltaici per la produzione di energia, che rischierebbero di compromettere il nostro patrimonio paesaggistico e archeologico.

Il tema delle energie rinnovabili impone una presa di coscienza politica – sottolinea Cocco – su come si sia arrivati a questa spinta speculativa, frutto dell’impostazione ideologica delle sinistre internazionali sul tema ambientale. Un’impostazione per nulla pragmatico e spesso dannoso degli interessi dei cittadini comuni.”

Per Fratelli d’Italia è fondamentale aprire al dibattito sulla sicurezza energetica nazionale e sulla transizione ecologica, considerando la necessità di un mix diversificato di fonti energetiche.

“Insieme allw forze centriste, abbiamo sfidato la sinistra a trovare una posizione unita contro questa deriva ambientalista che oggi ci impone l’Europa, mettendo in minoranza quelle forze, come il Partito Democratico, che per ordine di scuderia rifiutano qualsiasi dialogo sui temi cruciali per il nostro territorio.

“È anche giunto il momento di discutere del disegno di legge regionale ‘Pratobello 2024’ — prosegue Cocco — come abbiamo richiesto attraverso un ordine del giorno presentato dalle forze di centrodestra.”

Il PD ha cercato di strumentalizzare il decreto del 17/10/24 approvato dal Governo. Il Governo Meloni invece prevede di accelerare la realizzazione degli investimenti PNRR e lo fa dotando i presidenti delle regioni e i commissari di maggiori poteri e responsabilità, con la possibilità di approvare specifiche proroghe in base alle specificità dei territori coinvolti. Secondo noi è un passo importante.

“Fratelli d’Italia continuerà a battersi su questi temi, con l’impegno a rappresentare le esigenze della nostra comunità e a proteggere il nostro sviluppo, la nostra storia e la nostra identità da qualsiasi intervento folle” conclude il capogruppo Cocco. “Per noi, il futuro di Alghero deve essere costruito tutelando il nostro patrimonio”.