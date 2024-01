Forza Italia: “Porta Terra proroghi le concessioni balneari”

ALGHERO – “A pochi mesi dall’inizio della stagione turistica, il comparto balneare non ha ancora ricevuto rassicurazioni sulla prosecuzione delle attività». A lanciare l’allarme sono Marco Tedde e Giovanna Caria, candidati alle prossime Elezioni Regionali del 25 febbraio con Forza Italia.

Tedde e Caria rimarcano come l’assenza di una normativa nazionale che regoli l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime scadute il 31 dicembre 2023, abbia portato diverse amministrazioni a differire la data di scadenza delle concessioni in essere al 31/12/2024, così come stabilito dalla legge sulla concorrenza del 2022.

«La città di Alghero, da sempre in prima linea nell’accoglienza turistica, vive nell’attesa perchè, a tutt’oggi, non è stata adottata alcuna delibera che formalizzi la proroga delle concessioni demaniali – sottolineano gli azzurri algheresi – Nonostante il clima di incertezza normativa e giurisprudenziale, l’Amministrazione Comunale potrebbe assumersi la responsabilità di deliberare le proroghe per dare continuità ai servizi offerti dai nostri concessionari a beneficio del turismo e del territorio. Trattasi di una proroga “tecnica”, in linea con quanto stanno facendo altre amministrazioni in tutta Italia, necessaria affinché gli attuali concessionari possano esercitare l’attività per l’anno 2024. Forza Italia – concludono i due esponenti politici – sostengono gli operatori balneari perchè gli stabilimenti rappresentano decenni di lavoro e la storia di generazioni di famiglie che hanno fatto impresa e turismo in Italia. Parliamo di un segmento su cui si basa una parte importante dell’offerta turistica, fondamentale per l’economia della nostra regione e, in generale, di tutto il Paese».