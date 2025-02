Forza Italia, exploit adesioni: “Premiata nostra azione verso il voto”. Ritorno di Milia, Corrias e Mameli? “

CAGLIARI – Il coordinamento di FI in Sardegna Italia si e’ riunito a Cagliari, con il segretario regionale, Pietro Pittalis, “per affrontare i temi della contingenza politica regionale e per comunicare il calendario dei congressi provinciali e comunali che si terranno dal 14 febbraio, a iniziare da quelli di Oristano e Bosa, sulla base delle adesioni pervenute al 30 novembre 2024”. “Il popolo degli iscritti a Forza Italia – si legge sempre in una nota – e’ il vero protagonista della vita e delle scelte del Partito, al quale va un sentito ringraziamento per il risultato conseguito in Sardegna delle 4000 adesioni a fronte delle 1000 del 2023. Un risultato record di cui andiamo orgogliosi”.

Intanto, oltre i rilevanti ingressi di Piero Maieli e Gianni Chessa, due esponenti, ex-Psd’Az, con un corposo bottino di voti, da qualche settimana si vocifera, per la zona del sassarese, del ritorno tra gli azzurri di Sergio Milia (già consigliere e assessore regionale), Mariano Mameli (già candidato alla presidenza della Provincia) e Vincenzo Corrias (ex-Riformatori e Lega): tre nomi di grande rilevanza a livello elettorale e non solo.

“Forza Italia sta attraversando in Sardegna, cosi’ come nel resto dell’Italia, un momento di crescita straordinaria – prosegue la nota – grazie alla grande mobilitazione dei nostri militanti e al nuovo corso del partito voluto dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, che ha fortemente voluto l’apertura del partito al contributo di uomini e donne che rappresentano il cuore pulsante nel lavoro, nell’impresa, nelle professioni, nell’universita’, e fra i piu’ giovani. Continueremo nel lavoro di radicamento del partito nel territorio per tornare a vincere ed essere protagonisti in Sardegna e nelle nostre comunita’ locali”. Nel corso della riunione sono stati annunciati gli ingressi “di numerosi amministratori locali tra i quali Roberta Relli, consigliere comunale a Selargius, Marcello Corrias, consigliere comunale a Cagliari”.