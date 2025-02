Calcio, Eccellenza: l’Alghero cade a Cagliari

Trasferta amara per l’Alghero che, sul campo della Ferrini Cagliari, incappa nella nona

sconfitta stagionale: 1-0 il risultato finale del match della 5ª giornata di ritorno del

campionato di Eccellenza.

Al 13’ del primo tempo l’episodio che risulterà poi decisivo. Calcio di rigore assegnato ai

padroni di casa per un fallo di mano di Manunta: dal dischetto va Podda che non fallisce ed è

1-0. I giallorossi provano subito a reagire: al 18’ su un cross interessante di Spanu, Pinna non

ci arriva per un soffio. Al 24’ è quest’ultimo a far partire un traversone verso l’area ma

Scognamillo di testa manda sopra la traversa. Ci prova anche Brboric dal limite, poco dopo,

ma il centrocampista serbo non inquadra lo specchio. Al 37’, invece, è Mari ad andare vicino

al gol con un colpo di testa su cross dalla trequarti destra di Pireddu.

Dopo 10’ della ripresa l’autore del vantaggio, Podda, prova a impensierire Gobbi con un

colpo di testa ma il portiere argentino non si fa sorprendere. Intorno al quarto d’ora ancora

Brboric dal limite ma l’estremo difensore della Ferrini neutralizza. Giallorossi che provano a

spingere per raddrizzare la partita ma peccano negli ultimi metri. Al 19’ cross di Pireddu,

sponda di Scognamillo poi né Monti né Brboric riescono a trovare la deviazione vincente. Ci

prova anche capitan Mereu su punizione ma il portiere della Ferrini si salva in angolo.

Nonostante il forcing finale, il risultato non cambia.

Secondo ko consecutivo per i giallorossi che ora hanno solo un punto di vantaggio sulla zona

play-out. Sabato prossimo al “Pino Cuccureddu” arriva la capolista Budoni.