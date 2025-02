Ddl sicurezza e dimissioni Todde, “Proficua raccolta firme ad Alghero”

ALGHERO – Alghero in prima linea, con la Lega, a sostegno del DDL Sicurezza voluto dal Ministro Salvini. Diverse le persone che hanno aderito, tramite i gazebo posti al centro di Alghero e Sassari, all’iniziativa che ha visto in prima linea gli esponenti locali del “Carroccio” con alla regia l’ex-presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.

Raccolta firme volta anche a tutelare le azioni delle forze dell’ordine e in particolare a porre massima attenzione sugli sforzi posti in essere per garantire la sicurezza dei cittadini da parte di Polizia e Carabinieri.

Ma non solo Ddl Sicurezza. “Alghero, pioggia e freddo non li temiamo! Molto proficua l’iniziativa della Lega a sostegno delle forze dell’ordine, attaccate dalla sinistra, e la raccolta firme per le dimissioni della “ex” Presidente Todde, dichiarata decaduta dal collegio elettorale. È incredibile come un fatto grave del genere non abbia le conseguenze naturali, cosi come non sia stato ripreso da trasmissioni del servizio pubblico come “Report” di Ranucci, o dal sempre attento Fornigli a “Piazza Pulita”. Strano davvero…”, come Michele Pais.