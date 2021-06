Forza Italia boccia il Bilancio, rimpasto subito

ALGHERO – “Bilancio privo di prospettiva. F.I., con l’astensione del capogruppo, lo ha votato per senso di responsabilità.” Così il Gruppo di FI commenta il voto sul bilancio di previsione del Comune di Alghero che nelle dichiarazioni di voto ha visto il Capogruppo azzurro dichiarare a chiare lettere l’insoddisfazione di FI garantendo però il voto favorevole del Gruppo e preannunciando la sua astensione come segnale di insoddisfazione verso un documento contabile asfittico. “Al di là delle sfumature dialettiche dipendenti da sensibilità politiche il Gruppo di FI ha votato come nelle previsioni e nelle scelte di fondo: astensione del Capogruppo e voto favorevole degli altri tre consiglieri –sottolineano da FI-. Astensione finalizzata a marcare le distanze verso scelte che il Gruppo ritiene prive di coraggio e prospettiva. Avevamo proposto modifiche al bilancio tese all’utilizzo delle maggiori entrate per il decoro urbano, per lo sport, per i giovani, per l’agro, per la programmazione strategica e per le famiglie che non sono stati ammessi per motivi burocratici. Ma che sono stati trasfusi in una risoluzione che impegna il sindaco e l’amministrazione a impegnare per questi obiettivi le risorse future- precisano gli azzurri-. Ora occorre fare in tempi rapidissimi un tagliando manutentivo e rafforzare la Giunta, partendo dalla programmazione del futuro della città, della sua economia, delle imprese, delle famiglie e dei giovani. Noi ci siamo e vigileremo con estremo rigore affinché la coalizione possa raggiungere gli obiettivi programmatici con la migliore squadra possibile –chiude il Gruppo di FI-.”