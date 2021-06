Decidim l’Alguer, dibattito su Punta Giglio

ALGHERO – “Il progetto “Rifugio di mare” di Punta Giglio sta suscitando un grande dibattito e causando conflitti in città. È necessario discuterne in maniera strutturata e scientifica per dare modo alla comunità algherese di farsi un’idea fondata e pronunciarsi in merito. La metodologia del Dibattito Pubblico, presente nella normativa italiana sugli appalti pubblici lo consente, con opportuni adattamenti”, cosi dal progetto in capo al Partito Democratico di Alghero denominato “Decidim l’Alguer”. La rete “Decidim L’Alguer” la proporrà in un incontro in rete giovedì 3 Giugno 2021, dalle ore 20.00 su Zoom. Questo il link per partecipare :

https://us02web.zoom.us/j/89477674798?pwd=RFM3cWxTdUJNbFhkNEhXdGdJN1pGUT09

Il programma dell’incontro è il seguente:

-Un Dibattito pubblico per Punta Giglio: informazione, discussione, decisione e trasparenza per una scelta collettiva importante.

– Introduzione: Far deliberare la città: perché non si può pensare allo sviluppo in condizioni di conflitto sociale.

– Intervento tecnico-scientifico: Il modello del Dibattito pubblico, la sua applicabilità alle politiche per la sostenibilità.

– Intervento del Sindaco di Alghero: la posizione del Comune rispetto alla proposta di Dibattito pubblico.

– Intervento del Parco: la posizione del Parco rispetto alla proposta di Dibattito pubblico.

– Altri interventi: società civile, politica, impresa. La posizione rispetto alla proposta di Dibattito pubblico.

– Conclusioni : dei proponenti il Dibattito Pubblico.