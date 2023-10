Forte Village Sports Academy, Lorenzo Carboni va al secondo turno

CAGLIARI – Lorenzo Carboni va al secondo turno. L’algherese l’ha spuntata 6-3, 5-7, 7-5 sul qualificato Giorgio Ricca sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dove si gioca il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, e avrà come prossimo ostacolo lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, vincitore del torneo della scorsa settimana e numero 5 del seeding.

Nel torneo femminile, si qualifica Alessandra Mazzola. Tesserata per il Tc Cagliari, ha rimontato 4-6, 6-3, 10-5 la francese Lucie Nguyen Tan nel turno decisivo delle qualificazioni e per l’esordio nel main draw è stata sorteggiata contro l’ungherese Reka Luca Jani, numero 8 del seeding. In campo un’altra portacolori del circolo di Monte Urpinu, la testa di serie numero 5 Nuria Brancaccio, che inizierà il suo cammino contro l’ucraina Oleksandra Oliynykova.

Le due “cagliaritane” sono iscritte anche in doppio: Mazzola, in coppia con la statunitense Versace Gatti, affronterà Alessandra Teodosescu e Federica Urgesi: chi vince sfida Brancaccio ed Eleonora Alvisi, terza coppia del torneo.