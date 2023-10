Asl e Aou, il Nord Ovest Sardegna fa squadra per dipendenze e salute mentale

SASSARI – Il Nord ovest della Sardegna fa squadra per affrontare in rete la nuova sfida delle dipendenze e della salute mentale. E’ questo il punto fermo emerso ieri durante il “Focus sui servizi del Nord Ovest della Sardegna” organizzato dalla Asl n. 1 e dalla Aou d Sassari in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

Un momento di confronto tra clinici e specialisti del territorio in cui

e’ stato possibile approfondire e condividere esperienze, analizzare

criticità e proposte, per creare una rete capillare e strutturata, in

grado di prendere in carico le persone con disturbi mentali.

“Come Asl stiamo cercando di ragionare su una rete clinica per tutti gli

ambiti e fabbisogni assistenziali, con l’intento di fare squadra e

colmare eventuali vuoti dell’offerta dei servizi”, ha detto il direttore

generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi. “Un percorso che la nostra

Azienda ha avviato con l’approvazione del nuovo atto aziendale che ha

previsto la creazione di una serie di strutture moderne per la presa in

carico di nuove patologie che si stanno affacciando negli ultimi anni,

oltre all’implementazione e utilizzo dello strumento dei Piani

diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) in grado di integrare i

professionisti della salute mentale con tutti gli altri. Dalla giornata

odierna prendiamo l’impegno di avviare dei tavoli trimestrali sulla

salute mentale con programmi e piani da attuare e verificare

periodicamente”, ha concluso Sensi.

“La giornata di oggi ci consente di fare luce e prendere coscienza dei

problemi che interessano la sfera della salute mentale, così da iniziare

un percorso condiviso per affrontare questi problemi. Dobbiamo

necessariamente fare rete, perché l’ospedale ha bisogno del territorio

che deve fare da filtro e opera di mediazione con l’ospedale”, ha detto

Stefano Sotgiu, Direttore Sc Neuropsichiatria infantile Aou Sassari.

“Inizia oggi un momento di riflessione condiviso tra la Asl e la Aou che

punto ad una riorganizzazione dei servizi a fronte delle mutate

condizioni dei pazienti e del contesto sociale in cui ci troviamo. Per

far fronte a queste mutate esigenze è indispensabili che anche noi

evolviamo e troviamo, insieme, nuovi percorsi condivisi. Una strada che

la Asl ha già avviato, individuando nuove aree di cura, disciplinate

dall’atto aziendale, che prendono in carico le patologie prima

trascurate come lo spettro autistico, l’ assistenza in carcere, i

disturbi dell’alimentazione, l’alcologia. Il prossimo passo sarà quello

di creare un’area multidisciplinare che sia in grado di accettare e

assistere i pazienti portatori di nuovi bisogno, correlati all’abuso di

nuove sostanze stupefacenti”, ha detto il direttore sanitario della Asl

di Sassari, Vito La Spina.

Durante la giornata, il manager Sensi ha annunciato l’avvio della

progettazione del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (spdc) nel

comune di Alghero e la ristrutturazione dei locali dell’Spdc di

Sassari, oltre allo sviluppo delle Strutture semplici dipartimentali

del Dipartimento di Salute Mentale e l’apertura del Centri per l’autismo

(almeno 3).

All’incontro hanno preso parte anche Dolores Soddu e Luigi Cugia,

Direttrice amministrativa e Direttore sanitario della Aou Sassari , e il

sindaco della Città, Nanni Campus, che ha espresso soddisfazione per la

rete che si sta creando nell’ambito della salute mentale. I

ringraziamenti all’operatore dei pazienti sono arrivati dal presidente

del consiglio regionale, Michele Pais, assente per impegni

istituzionali, che incunaboli lettera ha ringraziato ” tutti gli

operatori che quotidianamente affrontano, insieme a tante famiglie, il

disagio e il dramma di quelle persone che vanno accompagnate perché

possano essere parte integrante ed attiva della nostra società”.