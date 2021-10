Forte pioggia su Alghero, buca in centro |foto

ALGHERO – Come ampiamente previsto dalle previsioni meteo, è arrivata la pioggia. Precipitazioni da stanotte e che questa mattina sono cadute in maniera abbondante creando i soliti problemi in città e nell’agro. Massima attenzione per la viabilità, canali e alvei dei torrenti da cui possono derivare le maggiori criticità. Intanto si contano i primi danni con l’acqua che ha causato una voragine nei pressi dell’Hotel Catalunya. La pioggia ha scavato dove stanno realizzando dei lavori e si è ampliato il buco. Area perimetrata dai cartelli per evitare pericolosi inci

denti.