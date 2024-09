“Firme contro il processo Open Arms a Salvuni, grande risultato”

ALGHERO – “La grande famiglia della Lega, con i suoi militanti, è ritornata nelle piazze della Sardegna per sostenere Matteo Salvini che rischia 6 anni per il solo fatto di avere difeso i confini e gli italiani. Centinaia di sardi hanno firmato per sostenere il nostro Capitano! Un riscontro incredibile e inaspettato”, grande soddisfazione da parte del coordinatore regionale e consigliere comunale della Lega Michele Pais rispetto alla raccolta firme a sostegno di Salvini riguardo il processo sul mancato sbarco degli immigrati dall’imbarcazione della Ong Open Arms.