Motori, Alghero – Scala Piccada: vince ancora Faggioli. Bene gli algheresi Angioj e Idili

ALGHERO – Simone Faggioli si conferma il Re dell’Alghero – Scala Piccada. Anche la 62esima edizione ha visto trionfare il pilota toscano che ha staccato di ben quasi 3 secondi Franco Caruso. Al terzo posto Diego Degasperi. Ottimo quinto posto per Farris. Bene gli algheresi Angioj (11esimo), Giorico (12esimo, ma solo alla prima manche) e Idili (21esimo). Gara odierna senza particolari problemi che, però, rispetto alla sua importanza vede una palese non sufficiente presenza di pubblico vista la necessità di reperire spazi da destinare agli appassionati. Intanto restano critiche le condizioni di Fazzino, seppur, come detto, non in pericolo di vita.

SFILANO LE AUTO DOPO LA PRIMA MANCHE:

https://www.youtube.com/watch?v=vs2fba19wYE