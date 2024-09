Acquisizione terreni Punta Giglio, “Si cambia rotta, bravi Cacciotto e Daga”

ALGHERO – “Dopo la famosissima NOTTE dei PENNARELLI, dopo tutte le estenuanti cause di USUCAPIONE affrontate e dopo tutte le “chiacchieratissime” CESSIONI di beni comunali/regionali… c’è un clamoroso cambio di rotta, una svolta epocale che il gruppo di Orizzonte Comune vuole applaudire e sottolineare: il comune di Alghero ha ACQUISITO ben 197 ettari tra Punta Giglio e Capo Caccia, di proprietà della Borgosesia SPA. Un bene composto da macchia mediterranea e foresta che, affacciato sul mare ALGHERESE non ha prezzo. Questo immenso patrimonio, che è costato alla collettività una somma proporzionalmente irrisoria, è stato felicemente restituito alla comunità catalana e alle future generazioni. Un operazione compiuta magistralmente che ha visto una regia coordinata dal nostro sindaco Raimondo Cacciotto e dall’ assessore Enrico Daga che ha coinvolto TUTTA la maggioranza. Così come siamo continuamente fastidiosi e insistenti nel sottolineare e raccontare le mancanze gestionali e di tutela del nostro territorio riteniamo giusto e coerente dare il merito a chi in pochissimi mesi e contro tutti i pronostici ha realizzato questo piccolo miracolo che inverte, come detto, finalmente la rotta. Bravi”

Il coordinamento di Orizzonte Comune Alghero