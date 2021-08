Finanza, cambio vertici: saluto di Conoci

ALGHERO – Passaggio di consegne nella compagnia di Alghero della Guardia Di Finanza. A Porta Terra oggi il Sindaco Mario Conoci ha ricevuto il Comandante della Compagnia Cap. Angelo Marino Catalano e il Comandante della Sezione Operativa Navale Cap. Francesco Mandica, che lasciano l’incarico per l’assegnazione a nuova destinazione, rispettivamente nei comandi di Lecce e di Cagliari. Al loro posto, il Capitano Simone Scibelli e per la sezione navale, il capitano Raffaele Rivieccio. Il Sindaco ha ringraziato i comandanti cha dai prossimi giorni saranno operativi nella nuova destinazione, sottolineando il grande rapporto di collaborazione instaurato con l’Amministrazione comunale che ha permesso di operare in piena sinergia tra Istituzioni. Ai nuovi comandanti Scibelli e Rivieccio, il Sindaco Mario Conoci ha rivolto un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro in città, nel solco di una efficace continuità di collaborazione.