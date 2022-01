FI Alghero: “in bocca al lupo” a Cocco

ALGHERO – “F.I. Alghero formula al nuovo assessore del turismo di Alghero Alessandro Cocco un cordiale in bocca al lupo per l’incarico appena conferitogli. Fin da ora il partito azzurro manifesta totale disponibilità a collaborare con il nuovo assessore, che pur affacciandosi per la prima volta ad una realtà amministrativa complessa siamo certi che si impegnerà nel nuovo ruolo cercando e ottenendo il sostegno di tutte le forze politiche e le realtà produttive algheresi e concertando con gli attori pubblici e privati del settore azioni e progetti”. Così il partito degli azzurri catalani che, solo pochi mesi fa, aveva subito proprio da FdI un duro attacco nella persona del Presidente della Fondazione Alghero, già coordinatore di Fi.

“Siamo ragionevolmente certi che potrà ben operare contribuendo a confermare e rilanciare gli ottimi risultati ottenuti dal comparto turistico algherese nonostante il fenomeno pandemico nell’ultima stagione estiva“.