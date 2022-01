“Cocco Assessore, la rivincita di Di Gangi”

ALGHERO – “Marco Di Gangi, cacciato dalla finestra e con ignominia nel mese di agosto dall’incarico di assessore al turismo, dopo qualche mese di purgatorio, si prende una bella rivincita nei confronti di Forza Italia e in particolare del presidente della Fondazione, il suo nemico giurato Andrea Delogu, rientrando dal portone principale. Il sindaco infatti, dopo aver resistito per qualche mese, alle pressioni del partito di Fratelli d’Italia, ha nominato il nuovo assessore, Alessandro Cocco, uomo fidatissimo proprio di DiGangi che, in veste di ventriloquo, ritorna tronfio a occupare la poltrona lasciata per lesa maestà nei confronti del sindaco”. Cosi i consiglieri di opposizione di Centro-Sinistra Gabriella Esposit, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi riguardo la nomina del nuovo assessore al Turismo e Cultura del Comune di Alghero.

“Un sindaco che si barcamena per tamponare prima i dispetti di Forza Italia, poi gli ultimatum di fratelli d’Italia, scegliendo invece di ignorare la posizione critica motivata dell’Udc.

Le voci sempre più insistenti sono risultate fondate. E certamente non contribuiranno a rendere più snella l’attività consiliare, stante le denunce di mancato coinvolgimento nelle scelte di parti della maggioranza e con partiti politici che ormai parlano perfino attraverso lettere di legali.

D’altronde non si può certo credere che l’assessorato al turismo di una città a forte vocazione turistica come Alghero possa essere attribuito a chi non ha competenze specifiche, ma ha il solo merito di essere stato segretario di mezzo partito che Di Gangi e il suo Cocco non hanno voluto ricomporre, pur di stare a galla”.