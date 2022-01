Corsa al Quirinale, prima votazione il 24 gennaio

ALGHERO – Sale la febbre per la corsa al Quirinale una elezione che per diversi motivi avrà delle ripercussioni sulla politica italiana con ricadute anche a livello locale. La data è sta stabilità: il 24 gennaio alle 15 l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il presidente della Camera Roberto Fico, sentito il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato per questa data il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per eleggere il successore di Sergio Mattarella