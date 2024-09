Fertilia, Cittadinanza onoraria a Egea Haffner

ALGHERO – “Mi sento particolarmente onorata e mi riempie di gioia ricevere la cittadinanza onoraria della città di Alghero, non solo perché Fertilia ospita il Museo che porta il mio nome ed esalta la bambina con la valigia, quale icona di un intero popolo sparso per il mondo, bensì perché la Sardegna è sempre stata nel mio cuore, è la terra che ha accolto me e mia madre e nella quale ho trovato dei nuovi amici per la vita: Marisa, Mauro, Federico, Elena, Giulio, che mi fanno sentire a casa”. Emozionatissima, Egea Haffner saluta così il conferimento della Cittadinanza Onoraria che il Comune di Alghero le ha attribuito sabato a Fertilia da parte del Sindaco Raimondo Cacciotto. Con il primo cittadino di Alghero, sul palco, il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi e l’ex Sindaco Mario Conoci. Parole di stima e di condivisione dello stesso sentimento nei confronti di Egea sono giunte da Marisa Brugna, autrice dell’intervento che ha preceduto la consegna della pergamena nella quale è scritta una parte della motivazione che ricorda “il profondo e sincero legame con la nostra comunità, in particolare con Fertilia, divenuto ormai inscindibile, e per quanto rappresenta quale simbolo dell’esodo giuliano-dalmata e della popolazione che giunse ad Alghero, luogo di accoglienza e di speranza, in cui ancora oggi vivono i discendenti di quegli italiani d’Istria provenienti dalla terra dei loro padri”.

“Egea – ha detto il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto nel suo saluto – con la sua vita e la sua testimonianza riannoda i fili della memoria su una vicenda tragica e un capitolo doloroso della nostra storia nazionale. Ancora oggi non siamo immuni da guerre e violenze e guerre e conflitti sono ai margini della nostra Europa. Sono convinto che nel cuore di ciascuna donna e di ciascuno uomo siano insiti i semi del bello, del vero e del giusto”. Il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi ha voluto ricordare “quanto Fertilia sia un esempio concreto di integrazione, di accoglienza reciproca e di testimonianza per rendere ancora viva la memoria”. Dello stesso tenore anche le parole dell’ex Sindaco Mario Conoci, nella cui Amministrazione è stato deciso all’unanimità dal Consiglio Comunale di conferire la Cittadinanza Onoraria a Egea Haffner, nel luglio del 2023.

Di seguito le motivazioni integrali lette nell’atto di conferimento dal Sindaco Raimondo Cacciotto :

per il profondo e sincero legame con la nostra comunità, ed in particolare con Fertilia, divenuto ormai inscindibile, testimoniato anche dalla preziosa concessione al Museo che racconta la storia di Fertilia e dell’Esodo giuliano-dalmata, di poter utilizzare il suo nome, e testimoniato dalla donazione al Museo Egea della preziosissima fotografia che la ritrae con la valigia ed il cartello “Esule Giuliana 30.001”, simbolo di tutti gli esuli sparsi per il mondo;

perché Egea Haffner rappresenta un importante simbolo dell’esodo giuliano-dalmata incarnato dall’immagine che la ritrae ancora bambina, scattata dalla nonna e dalla zia Ilse il 6 luglio 1946 in ricordo della sua partenza, che rappresenta ancora oggi un importante documento dall’intesa carica emotiva e simbolica, raccontando le ansie e le aspettative degli esuli che vivevano il dramma del distacco dalla loro terra natale;

perché, altresì, quelle ansie, quel sacrificio, quella disperazione personificate da Egea Haffner furono le stesse che numerose famiglie istriane provarono allorquando giunsero ad Alghero, legandosi indissolubilmente con la nostra comunità e con quella di Fertilia dove ancora oggi vivono i discendenti di quegli italiani d’Istria strappati dalla terra dei loro padri