Accuse ad Andreotti, “Vili attacchi a Rita della Chiesa, solidarietà da Fi”

CAGLIARI – “Rita dalla Chiesa ha raccolto la fiaccola della lotta alla mafia, condotta fino all’estremo sacrificio dal padre. Gli attacchi sui profili social de ‘La Repubblica’ contro chi rappresenta con coraggio la storia di chi ha scelto di stare ‘dalla parte giusta’ non riusciranno a infangarla”. Così Ivan Piras, consigliere regionale di Forza Italia della Sardegna, commenta il vile attacco alla deputata azzurra. Su questo tema il nostro partito non accetta lezioni da nessuno, alla luce dei risultati ottenuti durante i Governi guidati da Silvio Berlusconi: l’inasprimento delle pene contro la criminalità organizzata, l’introduzione di norme più severe per colpire il patrimonio dei mafiosi e il numero di latitanti arrestati sono fatti scolpiti della storia del nostro Paese. Per questo – ha concluso Piras- coloro i quali scrivono commenti ingiuriosi verso questa storia sono e restano solo dei ‘picciotti da tastiera’.