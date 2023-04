Fertilia, arrivano i festeggiamenti per San Marco

ALGHERO – San Marco a Fertilia è una festa di borgata diventa uno dei più importanti eventi in piazza della Riviera del Corallo. Questo il primo pensiero che viene in mente nello scorrere il programma presentato dal Comitato Festeggiamenti San Marco 2023 presieduto da Raffale Buo. Due giornate evento, lunedì 24 e martedì 25 aprile, con Samuel – voce istrionica dei Subsonica – ospite speciale pronto ad esibirsi in una versione inedita ad Alghero: mani sulla consolle, cuffie nelle orecchie e una super selezione di musica elettronica per far ballare il pubblico. La musica dal vivo è sempre stata l’anima della Festa di San Marco, tanto che la direzione artistica quest’anno è stata affidata a due esperti del settore: Valdo Di Nolfo e Pau dei Negrita. Il primo operatore culturale cittadino e motore di diversi eventi nel territorio. Il secondo voce e anima dei Negrita – tra le più amate rock band italiane – che dopo essere stato ospite nella scorsa edizione ha scelto di essere parte del progetto come co-direttore artistico.

«Siamo davvero orgogliosi del programma che abbiamo costruito per questa edizione 2023 – afferma il presidente del Comitato Raffaele Buo – aver come ospite un artista del calibro di Samuel poi ci riempie di orgoglio, non vediamo l’ora di fargli conoscere Fertilia. Se ci siamo riusciti – conclude – lo dobbiamo a chi ha creduto nel nostro progetto: le istituzioni – Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Alghero In House, Parco di Porto Conte – il main sponsor Spano Lengami e le tante aziende senza il cui sostegno questo evento gratuito non esisterebbe. Come non esisterebbe senza le tantissime e i tantissimi volontari che mettono a disposizione della nostra comunità il loro tempo e la loro professionalità»

Non solo lo special guest, ma un programma molto articolato: la Chitarreria, i Black Out e i Camberra in concerto, la goliardica regata delle vasche da bagno, il 6° memorial di auto storiche in ricordo di Giuseppe Santandrea, la toccante processione a mare con la banda musicale, il mercatino degli artigiani, l’esposizione di moto e altre iniziative. Sono Piazza Venezia Giulia, via Pola e piazza San Marco i luoghi fulcro della manifestazione. Per tutta la due giorni via Pola e i portici si trasformano in un grande laboratorio a cielo aperto per artigiani, antiquari, collezionisti ed espositori: un mercatino in cui creazioni home made e prodotti sardi raccontano le tradizioni di tutta l’Isola. In piazza Venezia Giulia, invece, ci sarà l’area dedicata allo street food: il gusto tipico della Sardegna viene rivisitato in versione “da strada”. Mentre i gradini della chiesa di San Marco diventano un vero e proprio palco in cui lunedì 24 si esibiranno i musicisti scelti dalla direzione artistica. I primi, alle ore 17, saranno gli studenti del “La Chitarreria” di Antonio Fortunato, scuola di musica algherese e fucina di giovani talenti. Poi alle 19 è il turno dei BlackOut, band capitanata una delle voci pop più importanti della Sardegna, Fabrizio Sanna arrivato terzo al Festival di Castrocaro nel 2013. Spetterà infine al dj ligure D_one traghettare il pubblico verso suoni più elettronici in attesa dello show di Samuel. L’artista torinese fondatore dei Subosnica si esibirà in un dj set di pura musica elettronica, in cui le sue influenze sonore prendono vita, legano cromature ritmiche capaci di diffondere emozioni e far ballare il pubblico di San Marco 2023 fino a tardi.

La giornata di martedì 25 aprile si apre a suon di motori: alle 9.30 sul Lungomare Rovigno il ritrovo e l’esposizione delle auto storiche del club “Il Volante” con il 6° memorial dell’indimenticabile Giuseppe Santandrea. Il legame tra la famiglia Santandrea e la festa di San Marco è consolidato da tempo ma da dall’anno scorso è ancora più forte, grazie alla donazione da parte della famiglia Santandrea alla comunità di Fertilia di un defibrillatore. Alle 10.30, invece, in piazza Venezia Giulia tocca alle due ruote, con l’esposizione delle moto dei due club più apprezzati nel territorio, Rebotteris e Ittiriolos. A mezzogiorno – dopo la celebrazione della Messa – si svolge uno dei momenti più toccanti di San Marco 2023: la processione a mare per depositare in rada la corona benedetta dal parroco Padre Filippo in ricordo ai caduti in mare per la Liberazione dal Nazifascismo. La Banda Musicale “A. Dalerci” davanti a tutti e le autorità civili e religiose con la corona di fiori a seguire, direzione piazza San Marco, poi giù verso il porto di Fertilia dal quale partirà l’imbarcazione dei nostri volontari per la deposizione in mare della corona.

Nel pomeriggio di martedì 25 le iniziative in programma raddoppiano: in piazza Venezia Giulia i giochi per tutte e tutti i bambini con il laboratorio di giocoleria a cura dell’associazione Tricirco e sotto piazza San Marco la spettacolare regata delle vasche da bagno. La sfida più pazza dell’anno è organizzata dalla Associazione Goliardica Turritana, giunge alla 7° edizione con circa 20 equipaggi pronti a gareggiare su delle vere e proprie vasche da bagno nella rada di Fertilia. L’ultimo appuntamento di San Marco 2023 è ancora in musica conil concerto dei Camberra, pop band algherese.

Superare il grande successo dell’anno scorso sarà difficile ma non impossibile e le premesse ci sono tutte, Fertilia è accogliente di natura ed è pronta a tingersi di gialloblu insieme a migliaia di visitatori: che il primo importante evento di piazza della stagione turistica nella Riviera del Corallo abbia inizio.