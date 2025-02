Fermato alla guida in stato di ebrezza e con 300 grammi di marijuana

NUORO – Nella mattinata di venerdì scorso, una pattuglia della Polizia Stradale di Laconi, fermava il conducente di un’autovettura lungo la Strada Statale 131 Carlo Felice.

Ai controlli di rito, oltre a contestare la guida in stato di ebbrezza alcolica, all’interno del veicolo venivano rinvenuti circa 300 gr. di sostanza stupefacente (marijuana) che veniva posta sotto sequestro.

Il conducente veniva deferito all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.