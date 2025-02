Forza Italia, Domenica 23 Febbraio: congresso ad Alghero, Ozieri e Porto Torres

ALGHERO – Domenica 23 febbraio si svolgeranno Porto Torres, Alghero e Ozieri i relativi congressi cittadini che avranno il compito di eleggere il relativo Segretario Comunale nelle 3 città della provincia di Sassari.

Si inizia da Porto Torres dove il congresso è convocato per le ore 9, si prosegue con quello di Alghero convocato alle ore 11.30 si termina con quello di Ozieri convocato dalle ore 15.

Nei congressi cittadini si lavorerà, per quanto possibile, a candidature unitarie che siano l’espressione condivisa di tutti gli iscritti del territorio di appartenenza, un auspicio che anche nella recente conferenza stampa di presentazione ha espresso il Coordinatore Regionale del partito On. Pietro Pittalis.