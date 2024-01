Fc Alghero giocherà nel Pino Cuccureddu a Maria Pia

ALGHERO – Per la prima volta, dopo oltre una stagione e mezza, la Fc Alghero giocherà una gara casalinga su un campo di Alghero. Domenica prossima, 14 gennaio alle ore 15, la Fc Alghero ospiterà il Burgos al campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. La gara è valida per la seconda giornata di ritorno del girone E di Seconda Categoria e la Fc Alghero vorrà proseguire il cammino in testa alla classifica con una vittoria davanti al proprio pubblico. Sin dalla sua fondazione, nel 2022, la FC Alghero ha

dovuto fare i conti con la carenza di impianti sportivi idonei in città, dove poter praticare la propria attività. La squadra giallorossa ha così trovato ospitalità ad Olmedo dove, oltre gli allenamenti, disputa anche le partite casalinghe. Questo è accaduto per tutta la stagione scorsa, ma anche per quella attuale. Questa volta il caso ha voluto che ci fosse una concomitanza sul campo olmedese e non ci fosse possibilità di anticipare la partita al sabato. Unica soluzione era lo spazio libero al “Pino Cuccureddu” visto che la prima squadra dell’Alghero Calcio che gestisce la struttura, giocherà fuori casa.

Nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra le due società ed è stato trovato l’accordo per l’utilizzo della struttura. Sarà l’occasione per gli sportivi algheresi di poter vedere finalmente la Fc Alghero.

La partita contro il Burgos è, sulla carta, agevole, ma, come sottolinea il mister Peppone Salaris, occorrerà giocare con la massima concentrazione: “intanto domenica sarà un evento importante per noi e per gli sportivi algheresi che, finalmente, potranno vederci da vicino. Ovviamente fa piacere giocare in città e non sempre in trasferta. Per quanto riguarda i giocatori – prosegue Salaris – la rosa sarà al gran completo. Il Burgos è una squadra da affrontare con la giusta determinazione. Il nostro obiettivo saranno, come sempre, i tre punti che ci consentano di proseguire il cammino in vetta”.