FC Alghero diventa Special: Gianfranco Zola padrino della nuova squadra

ALGHERO – La grande famiglia FC Alghero cresce e accoglie al suo interno una squadra che parteciperà al Campionato regionale DCPS (Divisione per l’attività per calciatori e calciatrici con disabilità cognitivo relazionale).

Una comunità in continua evoluzione, che ha voglia di progettare e costruire insieme per il territorio, nessuno escluso. Questa la base di partenza che ha spinto Andrea Alessandrini, presidente della squadra giallorossa, ad imboccare la strada del sociale con il progetto dedicato al calcio per tutte le abilità.

Il progetto è sostenuto dagli aeroporti di Alghero e Olbia le cui società di gestione – Sogeaal e Geasar – sono fortemente impegnate nel percorso di integrazione delle tematiche di sostenibilità (ESG) e sponsorizzeranno la squadra FC Alghero Special che partecipa al torneo regionale “Il calcio è per tutti”.

“Il progetto è stato annunciato alla festa della società nel mese di luglio – ha dichiarato Andrea Alessandrini, Amministratore Unico di Nobento – Da quel momento si è lavorato affinché una squadra così speciale avesse un padrino altrettanto importante, di spessore, un calciatore riconosciuto non solo per i suoi meriti sportivi ma per l’instancabile lavoro al servizio della comunità: Gianfranco Zola. Il nostro progetto è al servizio del territorio e desideriamo che bilanci sempre l’attenzione all’attiva sportiva con la solidarietà, vero motore delle nostre azioni”.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa mattina in aeroporto, hanno partecipato i dirigenti della FC Alghero, le istituzioni locali con il Sindaco Raimondo Cacciotto, le istituzioni regionali con il referente dell’Assessorato allo Sport Antonio Addis e tantissimi atleti del territorio e i partner dell’iniziativa.

“Siamo molto orgogliosi di sostenere questa iniziativa – ha dichiarato Fabio Gallo, General Manager di Sogeaal SpA – La SOGEAAL e la GEASAR – Società di Gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia – sono particolarmente attive in ogni ambito sociale e si propongono tra i principali obiettivi la generazione di valore condiviso a supporto del territorio. Per questa ragione abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a sostenere questo ambizioso progetto per sostenere una squadra che consenta a calciatori e calciatrici “speciali” di crescere anche attraverso i valori dello sport”.

La presenza del padrino Gianfranco Zola ha attirato decine di curiosi e tifosi che hanno raggiunto lo scalo Riviera del Corallo per ascoltare le parole dello storico calciatore.

“Sono felice di essere qui perché so quanto è stato importante il calcio per me e so quanto può essere importante per tutte le tipologie di abilità. Io vedo un gruppo di ragazzi e ragazzi che stanno per iniziare un’avventura importante che li potrà portare lontano con tanto entusiasmo. Essere parte della famiglia FC Alghero Special mi rende orgoglioso e sono contento di poter seguire il percorso di questi atleti”, ha commentato Gianfranco Zola all’atto della presentazione della maglia della FC Alghero Special nel quale un aereo porta in alto un cuore giallorosso.

La squadra FC Alghero Special ha già mosso i primi passi sotto l’attenta guida dell’allenatrice Rossella Soriga, già coach della squadra Femminile giallorossa e nota al panorama calcistico per i suoi successi nella Torres e per la sua spiccata sensibilità e attenzione al sociale. Composta da 8 donne e 5 uomini la FC Alghero Special inizierà il campionato il prossimo 23 novembre ma è già scesa in campo per i primi allenamenti.

“Lo scorso anno ho preso il patentino come allenatrice paralimpica e ho voluto dar seguito a questo risultato mettendo a disposizione le competenze al servizio dei ragazzi e delle ragazze del Centro di Salute Mentale che già in passato aveva avuto una squadra. Partecipare al campionato DCPS sarà una sfida importante per gli atleti e le atlete che permetterà loro di giocare con entusiasmo”, ha spiegato Rossella Soriga.

Importante il supporto del Centro di Salute Mentale della Asl di Sassari che ha guidato l’allenatrice nell’individuazione degli atleti e delle atlete che sono entrati nella rosa dei giocatori giallorossi.

Antonietta Bifulco, delegata della ASL di Sassari e direttrice del Distretto Sanitario di Alghero hanno dichiarato: “Sono contenta che come direttrice di distretto siamo riusciti a concretizzare quest’iniziativa frutto di importanti sinergie nel territorio”.

FC Alghero Special parteciperà al campionato regionale DCPS “Il Calcio è di tutti” con altre 20 squadre dell’isola. “La Sardegna conta al momento il maggior numero di squadre iscritte dopo la regione Lombardia, un successo di solidarietà e inclusione”, sottolineano dalla FIGC.

Ecco le atlete e gli atleti che fanno parte della squadra giallorossa FC Alghero Special: Cadone Hercilia, Iavazzo Antonella, Meloni Alessia, Meloni Daniela, Nieddu Elisabetta, Sechi Maddalena, Serra Luigi Franco, Simula Annalisa, Sotgiu Roberto Olivio, Tilocca Maria, Uneddu Mario Vittorio, Trudu Giorgio. I Dirigenti sono: Murru Donatello, Uneddu Nicola, e Soriga Rossella, allenatrice.